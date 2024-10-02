Квартальнов — о победе над «Адмиралом»: «В первом периоде уступали в движении и нахватали удалений»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Адмирала» (7:2).

«Хорошая игра с нашей стороны, два периода мы играли неплохо. В первом уступали в движении и нахватали удалений, но те игроки, которые действуют у нас в обороне, очень здорово отыграли, дали нам шанс вернуться в игру. Второй период получился ударным в нашем исполнении, забили в большинстве, нам в зачет. Роман Горбунов должен был играть, но получил травму на раскатке, думаю, он пропустит и следующий матч. Наша игра «пять на три»? Есть проблемы, есть к чему идти, не нужно ждать каких-то филигранных передач, если вспомнить наши голы в большинстве, там была простота», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» с 12 очками после 9 матчей располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» (11 очков) идет шестым на «Востоке».