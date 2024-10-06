6 октября, 23:08
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3).
«Перебросали соперников, но пустота в атаке, не закрываем вратаря, не хватает работы под воротами. Ребята старались и владели инициативой, хорошо провели второй период, но всего одна шайба вымученная. Нужно в атаке получше сыграть. Наверное, не хватает мастерства, хотя у нас достаточно мастеровитых ребят, но они, к сожалению, пока пропали. У нас есть преимущество, но нам нужны «рабочие» голы, где-то под воротами сыграть, у нас там пустовато, гол надо заслужить. Реализация у нас ушла — и будет возвращаться с тележным скрипом», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.
«Сочи» набрал десять очков, оставшись на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на восьмой строчке с 12 баллами.
В следующем матче «леопарды» примут «Витязь», а минчане встретятся в гостях с «Северсталью». Оба противостояния пройдут 8 октября.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Нефтехимик
|13
|6
|7
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|И
|О
|
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|14
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|11
|14
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|13
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|10
|13
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|12
|И
|Г
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|8
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|7
|
|
Барак Дерек
Витязь
|12
|7
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|7
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|9
|6
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|10
|6
|И
|П
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|10
|11
|
|
Пресс Робин
Металлург Мг
|12
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|10
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|12
|10
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
|
|
Бучельников Дмитрий
Витязь
|12
|9