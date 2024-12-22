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Сегодня, 15:03

Квартальнов рассказал, как поздний приезд в Ташкент нарушил планы минского «Динамо»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, что поздний приезд в Ташкент на вынесенный матч FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком» повлиял на подготовку минчан.

«Планы поменялись, мы хотели тренироваться вчера, а сегодня нет. Все-таки у нас такая тройная поездка. Понятно, что целый день ждали вылета, но все уже прошло. Мы с Кубка Первого канала в Питере задержались, потом с утра в Челябинск. Есть определенные моменты, но ничего, сражаемся.

Такие матчи необычные, проблематичные в плане логистики. Мне хотелось бы, чтобы такие матчи с другими командами были, а не с моими. А то я постоянно в вынесенных играх участвую», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

«Динамо» должно было вылететь в Ташкент из Казани утром в субботу, после того как со счетом 3:1 обыграло местный «Ак Барс». Однако аэропорт Казани временно закрыли на прием и отправку воздушных судов. Минская команда прибыла в гостиницу Ташкента после 23:00 по местному времени.

Источник: ТАСС
Дмитрий Квартальнов
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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