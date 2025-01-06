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Сегодня, 17:29

Квартальнов рассказал, какой момент стал определяющим в матче минского «Динамо» с «Торпедо»

Алина Савинова
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов сравнил два последних матча команды с «Торпедо».

4 января минчане на выезде обыграли нижегородцев со счетом 3:0. 6-го числа команда Квартальнова на своем льду уступила автозаводцам (2:4).

«Что тут сказать... Прошлый матч и этот были похожими. Но разница в том, что тогда наши нападающие давали очень много энергии. А в этом они ее не дали. Просто смирились с ситуацией. Вот этот момент меня беспокоит. Понятно, что было тяжеловато: дневная игра, соперник «на острие» и «подгорает». Но нужно делать свое дело, выполнять свою работу. Когда нет энергии, ее нужно где-то доставать, переключаясь ментально. Вот этот момент сегодня все и определил», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Квартальнова.

«Динамо» прервало четырехматчевую победную серию. После 42 матчей белорусский клуб с 51 очком занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» идет восьмым, набрав 44 балла в 41 игре.

Источник: Официальный сайт «Торпедо»
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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