Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:40

Квартальнов рассказал, поможет ли отсутствие лимита на легионеров в минском «Динамо»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о комплектовании команды к следующему сезону.

«Нет лимита? Конечно, здесь есть позитивные моменты. Мы понимаем свои возможности и должны взять тех ребят, которые подходят нам по духу. Понять и объяснить им, чего мы хотим и какими будут требования. Крэйг провел хорошую работу, мне его стиль знаком, мы как тренеры пересекались в лиге. Ставку сделаем на белорусов, будем готовить и развивать местных ребят», — приводит «Чемпионат» слова Квартального.

11 апреля стало известно о назначении Квартальнова на должность главного тренера минского клуба. Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Ак Барс». Он возглавлял казанскую команду с 2019 по 2022 год

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5065875-kvartalnov-otvetil-na-vopros-pomozhet-li-otsutstvie-limita-na-legionerov-v-dinamo-mn.html
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ФК Динамо (Минск)
0
Читайте также
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — СКА: смотреть прямую трансляцию матча полуфинала Кубка Гагарина

Грицюк рассказал, что остался доволен самоотдачей команды в матчах с «Ак Барсом»