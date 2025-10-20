Видео
20 октября, 17:20

Квартальнову вручили перстень Зала славы отечественного хоккея

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии Дмитрий Квартальнов получил перстень Зала славы отечественного хоккея, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

59-летнего специалиста ввели в Зал славы еще летом 2025 года в категории «Игроки», но он не сумел присутствовать на церемонии. Перстень ему вручили президент ФХР Владислав Третьяк и гендиректор федерации Дмитрий Курбатов.

В составе сборной СССР Квартальнов становился чемпионом мира 1989 года и бронзовым призером мирового первенства 1991 года. Также он выигрывал серебро и бронзу чемпионатов СССР и становился лучшим бомбардиром турнира в 1990 году.

В тренерской карьере Квартальнов возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс». С 2023 года он совмещает посты в минском «Динамо» и сборной Белоруссии.

Источник: ФХР
1

  • shpura

    А где сейчас находится зал славы отечественного хоккея после закрытия зала славы на Автозаводской?

    20.10.2025

    Дмитрий Квартальнов
    Хоккей
    ФХР
