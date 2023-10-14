Дубль Сафина принес «Ладе» победу над «Адмиралом» в КХЛ

«Лада» дома обыграла «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Дублем за тольяттинцев отметился Остап Сафин. Еще одну шайбу забросил Никита Попугаев.

За гостей отличился Даниил Гутик.

«Лада» (22 очка) после 19 матчей поднялась на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (12) после 16 игр замыкает таблицу «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гутик — 5 (бол., Варфоломеев, Чудинов), 13:17 — 0:1. Попугаев — 5 (Колтыгин), 19:55 — 1:1. Сафин — 4 (бол., Космачук), 38:51 — 2:1. Сафин — 5 (Попугаев), 50:41 — 3:1.

Вратари: Подъяпольский — С.В. Иванов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 25 (5+10+10) — 22 (6+9+7).

Судьи: Ромасько, Степучев.

14 октября. Тольятти. Лада Арена. 5108 зрителей.