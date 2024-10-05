«Лада» по буллитам обыграла «Адмирал»

Сегодня, 17:02
«Лада» на своем льду одержала победу над «Адмиралом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0 Б.
Команды не забросили шайб ни в основное, ни в дополнительное время. Победный буллит реализовал форвард тольяттинской команды Иван Романов.
«Лада» набрала 10 очков за 12 матчей и располагается на 10-й позиции в Восточной конференции. «Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд. Клуб из Владивостока с 12 очками после 11 игр идет на 8-м месте в турнирной таблице.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Романов.
Вратари: Подъяпольский — Мишуров.
Штраф: 10 — 6.
Судьи: Дударов, Раминг.
5 октября. Тольятти. Лада Арена.