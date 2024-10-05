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Сегодня, 17:02

«Лада» по буллитам обыграла «Адмирал»

Алина Савинова
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«Лада» на своем льду одержала победу над «Адмиралом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0 Б.

Команды не забросили шайб ни в основное, ни в дополнительное время. Победный буллит реализовал форвард тольяттинской команды Иван Романов.

«Лада» набрала 10 очков за 12 матчей и располагается на 10-й позиции в Восточной конференции. «Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд. Клуб из Владивостока с 12 очками после 11 игр идет на 8-м месте в турнирной таблице.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Романов.

Вратари: Подъяпольский — Мишуров.

Штраф: 10 — 6.

Судьи: Дударов, Раминг.

5 октября. Тольятти. Лада Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Лада

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