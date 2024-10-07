«Адмирал» обыграл «Ладу» и прервал четырехматчевую серию поражений

«Адмирал» на выезде одержал победу над «Ладой» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Голы гостей во втором периоде забили Никита Сошников и Аркадий Шестаков.

«Адмирал» прервал четырехматчевую серию поражений и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков за 12 матчей. «Лада» с 10 очками после 13 игр располагается на 10-й строчке.

Команды также встречались друг с другом 5 октября. В этой игре «Лада» победила клуб из Владивостока в серии буллитов (1:0).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Сошников — 1 (бол., Шэн), 32:42 — 0:1. Шестаков — 3 (бол., Шулак, Фьоре), 37:20 — 0:2.

Вратари: Подъяпольский — Мишуров.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 20 (7+7+6) — 35 (14+11+10).

Судьи: Кулаков, Светилов.

7 октября. Тольятти. Лада Арена.