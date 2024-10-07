«Адмирал» обыграл «Ладу» и прервал четырехматчевую серию поражений

Сегодня, 20:17
«Адмирал» на выезде одержал победу над «Ладой» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.
Голы гостей во втором периоде забили Никита Сошников и Аркадий Шестаков.
«Адмирал» прервал четырехматчевую серию поражений и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков за 12 матчей. «Лада» с 10 очками после 13 игр располагается на 10-й строчке.
Команды также встречались друг с другом 5 октября. В этой игре «Лада» победила клуб из Владивостока в серии буллитов (1:0).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Сошников — 1 (бол., Шэн), 32:42 — 0:1. Шестаков — 3 (бол., Шулак, Фьоре), 37:20 — 0:2.
Вратари: Подъяпольский — Мишуров.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 20 (7+7+6) — 35 (14+11+10).
Судьи: Кулаков, Светилов.
7 октября. Тольятти. Лада Арена.
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|Автомобилист
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|Трактор
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|Ак Барс
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|Нефтехимик
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|Сибирь
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|7
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|Адмирал
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|Металлург Мг
|13
|6
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|8
|Сал. Юлаев
|9
|6
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|Авангард
|13
|5
|8
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|10
|Лада
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|4
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|11
|Амур
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|4
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|Барыс
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|13
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|13
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Шабанов Максим
Трактор
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Мерфи Тревор
Сибирь
|12
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Гутик Даниил
Адмирал
|11
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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|13
|И
|Г
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|13
|8
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Барак Дерек
Витязь
|12
|7
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|13
|7
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Аймурзин Данил
Северсталь
|13
|7
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Широков Сергей
Сибирь
|10
|6
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Пинчук Виталий
Динамо
|11
|6
|И
|П
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|12
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Гутик Даниил
Адмирал
|11
|11
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Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|11
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Пресс Робин
Металлург Мг
|13
|11
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Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
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Бучельников Дмитрий
Витязь
|12
|9