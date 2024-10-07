«Лада» и «Адмирал» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 7 октября. Матч состоится на «Лада-Арене» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Лада» — «Адмирал» пройдет на официальном сайте лиги и онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по платной подписке).

Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — «Адмирал» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Лада» в этом регулярном чемпионате провела 12 матчей и набрала 10 очков, у «Адмирала» — 11 игр и 12 очков.