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Сегодня, 19:26

«Лада» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лада» и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Тольятти и завершилась победой хозяев — 3:1.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Дублем за тольяттинцев отметился Остап Сафин. Еще одну шайбу забросил Никита Попугаев. За гостей отличился Даниил Гутик.

«Лада» (22 очка) после 19 матчей поднялась на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (12) после 16 игр замыкает таблицу «Востока».

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Лада
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