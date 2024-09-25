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Сегодня, 20:15

«Ак Барс» обыграл «Ладу» в КХЛ и одержал четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Юдин.
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» в гостях победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Победу казанцам принесли голы Дмитрия Юдина, Дмитрия Яшкина, Алексея Марченко и Семена Кошелева.

У тольяттинцев отличились Трой Джозефс, Никита Попугаев и Архип Неколенко.

«Ак Барс» (10 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции. «Лада» (5) идет десятой на «Востоке».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)

Голы: Юдин — 1 (Лямкин, Петан), 2:16 — 0:1. Яшкин — 4 (бол., Петан, Галимов), 27:51 — 0:2. Джозефс — 1 (Сафин), 28:17 — 1:2. Попугаев — 3 (Неколенко, Березин), 28:33 — 2:2. Неколенко — 1 (бол., Черников, Алтыбармакян), 39:37 — 3:2. Марченко — 1 (Коршков), 41:09 — 3:3. Кошелев — 1 (Миллер, Семенов), 42:10 — 3:4.

Вратари: Подъяпольский (59:54) — Мифтахов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 24 (4+10+10) — 38 (13+14+11).

Судьи: Морозов, Степучев.

25 сентября. Тольятти. Лада Арена.

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