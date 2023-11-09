«Ак Барс» проиграл «Ладе», тольяттинцы возглавили таблицу «Востока»

«Ак Барс» на выезде проиграл «Ладе» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

У казанцев забивали Кирилл Семенов и Александр Радулов. У тольяттинцев шайбы забросили Сергей Шумаков, Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс.

«Ак Барс» с 38 очками опустился на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» набрала 39 очков и возглавила таблицу.

11 ноября «Лада» сыграет дома со «Спартаком», «Ак Барс» в этот же день отправится в гости к «Металлургу» из Магнитогорска.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Шумаков — 6 (Солянников, Фисенко), 4:17 — 1:0. Семенов — 6 (бол., Радулов, Шипачев), 5:57 — 1:1. Радулов — 9 (бол., Шипачев, Войнов), 26:11 — 1:2. Кугрышев — 6 (бол., Сафин, Солянников), 42:36 — 2:2. Джозефс — 12 (Минеев, Сафин), 53:40 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Билялов (58:53 — 59:18, 59:23).

Штраф: 11 — 10.

Броски: 26 (10+5+11) — 36 (14+16+6).

Судьи: Беляев, Юдаков.

9 ноября. Тольятти. Лада Арена. 6030 зрителей.