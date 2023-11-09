Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:18

«Ак Барс» проиграл «Ладе», тольяттинцы возглавили таблицу «Востока»

Руслан Минаев
«Лада» — «Ак Барс».
Фото ХК «Лада»
Telegram Дзен

«Ак Барс» на выезде проиграл «Ладе» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

У казанцев забивали Кирилл Семенов и Александр Радулов. У тольяттинцев шайбы забросили Сергей Шумаков, Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс.

«Ак Барс» с 38 очками опустился на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» набрала 39 очков и возглавила таблицу.

11 ноября «Лада» сыграет дома со «Спартаком», «Ак Барс» в этот же день отправится в гости к «Металлургу» из Магнитогорска.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Шумаков — 6 (Солянников, Фисенко), 4:17 — 1:0. Семенов — 6 (бол., Радулов, Шипачев), 5:57 — 1:1. Радулов — 9 (бол., Шипачев, Войнов), 26:11 — 1:2. Кугрышев — 6 (бол., Сафин, Солянников), 42:36 — 2:2. Джозефс — 12 (Минеев, Сафин), 53:40 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Билялов (58:53 — 59:18, 59:23).

Штраф: 11 — 10.

Броски: 26 (10+5+11) — 36 (14+16+6).

Судьи: Беляев, Юдаков.

9 ноября. Тольятти. Лада Арена. 6030 зрителей.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
4
Обсудить
Читайте также
Биография Сергея Павловича: история русского десантника и мощного нокаутера из UFC
Похищенного отца форварда «Ливерпуля» Диаса освободили
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аверкин отреагировал на свою отставку из «Адмирала»: «Кого-то должны были сделать крайним»

«Спартак» победил «Нефтехимик» и стал лидером турнирной таблицы «Запада»