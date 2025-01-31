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Сегодня, 16:45

«Лада» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Лада» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
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«Лада» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 31 января. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Казани игру также покажет канал «ТНВ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Лада» — «Ак Барс» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в третий раз в сезоне, предыдущие два матча выиграл «Ак Барс» — 4:3 в гостях 25 сентября и 3:1 на своем льду 3 января.

«Лада» набрала 42 очка в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Ак Барс» провел 48 матчей и набрал 64 очка. В предыдущих матчах сезона «Лада» уступила «Нефтехимику» (2:4), а «Ак Барс» победил «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).

Матч «Лада» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
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