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Сегодня, 18:48

«Лада» обыграла «Амур» и одержала первую победу в этом сезоне КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лада» на домашнем льду победила «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

За клуб из Тольятти забили Михаил Фисенко, Скотт Космачук, Остап Сафин, Трой Джозефс и Николай Глухов. У хабаровской команды отличился Александр Хохлачев.

«Лада» выиграла первый матч в КХЛ после возвращения. Теперь на счету команды 1 победа и 3 поражения.

В Восточной конференции «Лада» с 2 очками занимает девятое место, а «Амур» — 10-е (2 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: Фисенко — 1 (бол., Кугрышев, Космачук), 5:09 — 1:0. Космачук — 1 (бол., Кугрышев), 36:24 — 2:0. Сафин — 1 (мен., Джозефс), 45:49 — 3:0. Хохлачев — 3 (бол., Ли), 46:39 — 3:1. Джозефс — 3 (мен.), 47:05 — 4:1. Глухов — 1 (бол., М. Березин, Попугаев), 57:18 — 5:1.

Вратари: Подъяпольский — Калниньш.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 29 (12+6+11) — 34 (10+11+13).

Судьи: Белов, Метальников.

9 сентября. Тольятти. Лада Арена.

Источник: Таблица КХЛ
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КХЛ
ХК Амур
ХК Лада
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 3 3 0 6
2 Куньлунь 4 3 1 6
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Динамо 4 2 2 4
5 ЦСКА 4 2 2 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Динамо Мн 4 2 2 4
9 Локомотив 3 2 1 4
10 Сочи 4 1 3 2
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 4 3 1 7
2 Автомобилист 4 3 1 7
3 Ак Барс 4 3 1 6
4 Авангард 3 3 0 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Сал. Юлаев 3 2 1 4
7 Сибирь 4 2 2 4
8 Адмирал 3 1 2 3
9 Лада 4 1 3 2
10 Амур 4 1 3 2
11 Барыс 4 0 4 2
12 Нефтехимик 3 0 3 1
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9.09 13:00
Динамо – Сочи
 4 : 0
9.09 13:30
Сибирь – Автомобилист
 1 : 6
9.09 14:00
Авангард – Барыс
 4 : 1
9.09 16:30
Лада – Амур
 5 : 1
9.09 17:00
Витязь – Металлург Мг
 3 : 4
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