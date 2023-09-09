«Лада» обыграла «Амур» и одержала первую победу в этом сезоне КХЛ

Сегодня, 18:48
«Лада» на домашнем льду победила «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
За клуб из Тольятти забили Михаил Фисенко, Скотт Космачук, Остап Сафин, Трой Джозефс и Николай Глухов. У хабаровской команды отличился Александр Хохлачев.
«Лада» выиграла первый матч в КХЛ после возвращения. Теперь на счету команды 1 победа и 3 поражения.
В Восточной конференции «Лада» с 2 очками занимает девятое место, а «Амур» — 10-е (2 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: Фисенко — 1 (бол., Кугрышев, Космачук), 5:09 — 1:0. Космачук — 1 (бол., Кугрышев), 36:24 — 2:0. Сафин — 1 (мен., Джозефс), 45:49 — 3:0. Хохлачев — 3 (бол., Ли), 46:39 — 3:1. Джозефс — 3 (мен.), 47:05 — 4:1. Глухов — 1 (бол., М. Березин, Попугаев), 57:18 — 5:1.
Вратари: Подъяпольский — Калниньш.
Штраф: 14 — 16.
Броски: 29 (12+6+11) — 34 (10+11+13).
Судьи: Белов, Метальников.
9 сентября. Тольятти. Лада Арена.
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