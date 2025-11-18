Видео
Сегодня, 15:00

«Лада» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Лада» и «Авангард» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram

«Лада» и «Авангард» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 18.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Лада» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 18:00. Лада Арена (Тольятти)
Лада
Авангард

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 10 минут до игры.

«Лада» набрала 21 очко в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Авангард» провел 26 матчей и набрал 35 очков. В воскресенье, 16 ноября, тольяттинцы победили «Нефтехимик» со счетом 2:1, а омичи обыграли «Торпедо» (6:2).

Матч «Лада» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Telegram Дзен Max
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
