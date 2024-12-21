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Сегодня, 18:16

«Авангард» пропустил две шайбы за 9 секунд и проиграл «Ладе»

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«Лада» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победила «Авангард» (4:3).

Хозяева, уступавшие 1:3, забросили три безответные шайбы в третьем периоде, в том числе две — за 9 секунд.

Тольяттинцы прервали 4-матчевую победную серию омичей.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)

Голы: Неколенко — 4 (бол., Юртайкин, Севостьянов), 19:12 — 1:0. Прохоркин — 6 (бол., Шарипзянов), 21:28 — 1:1. Шарипзянов — 5 (Галимов, Буше), 23:26 — 1:2. Галимов — 4, 25:20 — 1:3. Юртайкин — 1, 42:54 — 2:3. Кугрышев — 5 (Волков), 43:05 — 3:3. Черников — 6 (Волков, Кугрышев), 55:13 — 4:3.

Вратари: Трушков — Хомченко (58:50).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (8+9+8) — 29 (8+10+11).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

21 декабря. Тольятти. Лада Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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