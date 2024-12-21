«Лада» и «Авангард» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Лада» примет «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 21 декабря. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Омске матч также будет показывать канал «12».

С ключевыми событиями игры «Лада» — «Авангард» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в октябре. Победу в той игре одержала «Лада» — 3:1.

«Авангард» набрал 36 очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Лада» провела 33 матча и набрала 31 очко. В предыдущих играх «Лада» уступила «Торпедо» (2:3), а «Авангард» победил «Нефтехимик» (4:3 ОТ).

Матч «Лада» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс