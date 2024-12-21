Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:45

«Лада» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Лада» и «Авангард» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
Telegram Дзен

«Лада» примет «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 21 декабря. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Омске матч также будет показывать канал «12».

С ключевыми событиями игры «Лада» — «Авангард» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в октябре. Победу в той игре одержала «Лада» — 3:1.

«Авангард» набрал 36 очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Лада» провела 33 матча и набрала 31 очко. В предыдущих играх «Лада» уступила «Торпедо» (2:3), а «Авангард» победил «Нефтехимик» (4:3 ОТ).

Матч «Лада» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
Читайте также
В ФРГ подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Магдебурге
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Дюков, Митрофанов и Каманцев подвели итоги 2024 года в российском футболе
Российские фигуристы и конькобежцы получили право участия в отборе на Олимпиаду-2026
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя