«Лада» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» и «Автомобилист» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 24 декабря. Гости победили со счетом 5:1.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Нападающий «Автомобилист» Сергей Широков сделал дубль и стал седьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 (220+280) очков в матчах лиги.

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