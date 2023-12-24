Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:40

«Лада» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

Telegram Дзен

«Лада» и «Автомобилист» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 24 декабря. Гости победили со счетом 5:1.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Нападающий «Автомобилист» Сергей Широков сделал дубль и стал седьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 (220+280) очков в матчах лиги.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
0
Читайте также
Власти Нидерландов не пускают российских велогонщиков на чемпионат Европы
Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
Годовалый мальчик умер после падения с дивана в Петербурге
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Дубль Скоренова принес «Северстали» победу над «Адмиралом»

«Северсталь» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ