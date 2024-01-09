«Автомобилист» выиграл у «Лады»

«Автомобилист» на выезде победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей по два очка набрали Егор Алексеев, Стефан Да Коста, Даниил Романцев, Анатолий Голышев и Сергей Зборовский. У хозяев шайбу забросил Максим Минеев.

«Автомобилист» набрал 61 очко и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Лада» потерпела 4-е поражение подряд. Тольяттинцы с 58 очками занимают 6-ю строчку «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Макеев — 12 (Голышев, Да Коста), 12:07 — 0:1. Романцев — 3 (Кузнецов, Е.Ал. Алексеев), 15:44 — 0:2. Е.Ал. Алексеев — 1 (Зборовский, Макеев), 32:04 — 0:3. Минеев — 2 (Космачук), 50:13 — 1:3. Да Коста — 12 (Голышев, Зборовский), 56:21 — 1:4.

Вратари: Трушков — Аликин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (5+6+11) — 32 (14+11+7).

Судьи: Беляев, Васильев.

9 января. Тольятти. Лада Арена.