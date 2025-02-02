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«Лада» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Лада» и «Автомобилист» будут играть в чемпионате КХЛ 2 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
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Матч «Лада» — «Автомобилист» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на «Лада Арене» в Тольятти и начнется в 16.00 по московскому времени.

Трансляция игры будет организована на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры «Лада» — «Автомобилист» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» провела 48 матче и набрала 42 очка, у «Автомобилиста» — 49 игр и 66 очков. В предыдущей игре сезона тольяттинцы уступили «Ак Барсу» (1:3) и продлили неудачную серию до пяти матчей подряд, а екатеринбуржцы победили «Амур» (5:4).

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
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