«Лада» и «Автомобилист» будут играть в чемпионате КХЛ 2 февраля

Матч «Лада» — «Автомобилист» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на «Лада Арене» в Тольятти и начнется в 16.00 по московскому времени.

Трансляция игры будет организована на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры «Лада» — «Автомобилист» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» провела 48 матче и набрала 42 очка, у «Автомобилиста» — 49 игр и 66 очков. В предыдущей игре сезона тольяттинцы уступили «Ак Барсу» (1:3) и продлили неудачную серию до пяти матчей подряд, а екатеринбуржцы победили «Амур» (5:4).