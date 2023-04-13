«Лада» будет выступать в Восточной конференции КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что «Лада» будет играть в Восточной конференции КХЛ.

«Лада» будет играть в Восточной конференции « , — приводит ТАСС слова Морозова.

Генеральный директор тольяттинской команды Александр Чеботарев заявил, что бюджет клуба на сезон составит 1,4 миллиарда рублей.

«Бюджет составит 1,4 миллиарда рублей. Вопрос по главному тренеру пока преждевременный, решение будет принято дней через 10», — отметил гендиректор.