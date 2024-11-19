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Сегодня, 15:30

«Лада» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Лада» и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
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«Лада» примет ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция будет также доступна на телеканале «КХЛ».

С основными событиями игры «Лада» — ЦСКА можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды провели по 25 игр в регулярном чемпионате КХЛ: тольяттинцы набрали 24 очка, москвичи — 33. 10 ноября ЦСКА победил «Ладу» со счетом 4:1.

16 ноября «Лада» уступила «Металлургу» (1:2 Б). ЦСКА провел предыдущий матч 17 ноября и обыграл «Ак Барс» (3:0).

Матч «Лада» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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ХК Лада
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