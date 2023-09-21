«Лада» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября, в четверг. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 17.50 мск. Также матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в прямом эфире покажет сервис Кинопоиск. Ключевые события противостояния «Лада» — ЦСКА будут доступны на сайте «СЭ».

В последней игре тольяттинская команда обыграла на выезде «Трактор» — 2:1. А москвичи в домашнем матче уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

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