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Сегодня, 20:17

Дубль Грошева помог «Ладе» обыграть московское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Лады».
Фото ХК «Лада»
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«Лада» дома одержала победу над московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

Дублем за тольяттинцев отметился Евгений Грошев. По одной шайбе забросили Михаил Фисенко и Остап Сафин. В активе Егора Бабенко две голевые передачи.

«Лада» (57 очков) после 46 матчей поднялась на третье место в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (62) после 45 игр продолжает занимать второе место на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Москва) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Фисенко — 3 (бол., Минеев, Шумаков), 14:06 — 1:0. Грошев — 5 (Бабенко), 19:37 — 2:0. Грошев — 6 (Бабенко, Иванюженков), 30:51 — 3:0. Сафин — 12 (бол., Джозефс, Кугрышев), 36:40 — 4:0.

Вратари: Подъяпольский — Моторыгин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 18 (6+5+7) — 38 (13+16+9).

Судьи: Букин, Оленин.

28 декабря. Тольятти. Лада Арена. 5664 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Лада
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