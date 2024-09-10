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Сегодня, 20:17

«Лада» нанесла московскому «Динамо» второе поражение в сезоне

Алина Савинова
Даниил Пыленков (слева) и Егор Черников (справа).
Фото ХК «Динамо»
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«Лада» на своем льду обыграла московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 6:3.

Голы тольяттинской команды забили Остап Сафин, Егор Черников, Владислав Семин, Магомед Шараканов, Никита Попугаев и Никита Михайлов. Защитник хозяев Максим Березин сделал три результативные передачи в этой встрече. У бело-голубых отличились Даниил Пыленков, Максим Джиошвили и Максим Комтуа.

«Динамо» потерпело второе поражение в сезоне. После трех игр московская команда с 2 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» набрала 2 балла и поднялась на 8-ю позицию на «Востоке».

Следующий матч бело-голубые проведут против «Спартака», а клуб из Тольятти встретится с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Москва) — 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Голы: Сафин — 1 (Джозефс, Березин), 2:39 — 1:0. Пыленков — 1 (Ильенко, Сергеев), 6:39 — 1:1. Черников — 1 (бол., Кугрышев, Неколенко), 7:11 — 2:1. Семин — 1 (Грошев, Березин), 18:13 — 3:1. Шараканов — 1 (Сафин, Джозефс), 29:22 — 4:1. Джиошвили — 1 (Швец-Роговой, Рашевский), 33:18 — 4:2. Попугаев — 1 (Березин), 40:44 — 5:2. Комтуа — 1 (Ильенко), 55:52 — 5:3. Михайлов — 1 (п.в.), 59:14 — 6:3.

Вратари: Подъяпольский — Моторыгин (Миска, 29:22, 57:50 — 59:14).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (16+5+6) — 36 (8+11+17).

Судьи: Беляев, Бирин.

10 сентября. Тольятти. Лада Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Лада

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