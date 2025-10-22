«Лада» и «Динамо» Минск сыграют в чемпионате КХЛ 22 октября

«Лада» и «Динамо» Минск проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 22 октября. Начало игры на льду «Лада Арены» в Тольятти — в 18.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 октября, 18:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Динамо Мн

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. В Белоруссии игры КХЛ транслирует государственный канал «Беларусь 5».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Лада» — «Динамо» Минск можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Лада» провела 17 игр, набрала 10 очков и занимает 10-е место место на «Западе». У минского «Динамо» 16 игр, 19 очков и 7-я строчка в конференции.

Матч «Лада» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс