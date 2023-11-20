Видеотрансляция игры КХЛ «Лада» — «Динамо» Минск в Кинопоиске начнется в 17.50 мск

20 ноября тольяттинская «Лада» дома сыграет против минского «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в городе Тольятти в ледовом дворце «Лада Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Лада» — «Динамо» Минск можно с помощью онлайн-сервиса Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 17.50 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — «Динамо» Мн можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Лада» (42 очка) тренера Олега Браташа занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Белорусская команда под руководством Дмитрия Квартальнова набрала 32 балла, занимая восьмую строчку на Западе.

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