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Сегодня, 20:21

«Лада» на своем льду переиграла минское «Динамо»

Сергей Ярошенко
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«Лада» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграла «Динамо» Минск — 6:4.

По 2 очка набрали форварды хозяев Никита Михайлов (2+0), Данил Юртайкин (0+2) и Дмитрий Кугрышев (1+1), 3 (2+1) очка на счету Александра Волкова. У гостей две результативные передачи отдал нападающий Вадим Шипачев, а также голом и ассистом отметился форвард Виталий Пинчук.

«Лада» (42 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» (56 очков) — на шестой строчке на «Западе».

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«Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Минск) — 6:4 (3:1, 2:1, 1:2)

Голы: Михайлов — 4 (Юртайкин), 1:21 — 1:0. Пинчук — 18 (Уэлле, Энас), 11:23 — 1:1. Кугрышев — 7 (буллит), 15:30 — 2:1. А. Волков — 4 (Алтыбармакян, Кугрышев), 17:08 — 3:1. Михайлов — 5 (Юртайкин, Шараканов), 29:58 — 4:1. А. Волков — 5 (мен.), 31:51 — 5:1. Лайл — 10 (бол., Шипачев, Стась), 38:28 — 5:2. Волков — 15 (Пинчук, Брук), 48:29 — 5:3. Энас — 10 (бол., Шипачев), 52:31 — 5:4. Кугрышев — 8 (п.в., А. Волков), 59:21 — 6:4.

Вратари: Трушков — Демченко (Вельмакин, 17:08, 58:41 — 59:21, 59:50).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 24 (12+5+7) — 51 (14+21+16).

Судьи: Васильев, Морозов.

14 января. Тольятти. Лада Арена.

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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Лада
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