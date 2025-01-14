«Лада» и «Динамо» Минск проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 14 января

«Лада» и «Динамо» Минск проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 14 января. Начало матча на льду «Лада Арены» в Тольятти — в 18.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Лада» — «Динамо» Минск в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители Белоруссии могут смотреть матчи КХЛ на телеканале «Беларусь 5».

За ключевыми событиями и результатом игры «Лада» — «Динамо» Минск следите в матч-центре сайта «СЭ».

«Лада» провела 42 матча и набрала 40 очков, у минского «Динамо» — 56 очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Тольяттинцы в предыдущей встрече сезона уступили по буллитам «Куньлуню» (2:3 Б), а минчане — проиграли по буллитам «Автомобилисту» (3:4 Б).