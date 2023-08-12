«Лада» обыграла «Химик» в матче Кубка LADA

«Лада» одержал победу над «Химиком» из Воскресенска в матче Кубка LADA — 3:2.

У победителей голы забили Иван Романов, Никита Лисов и Андрей Алтыбармакян.

В следующем матче «Лада» сыграет с «Нефтехимиком», а «Химик» встретится с «Куньлунем». Обе игры пройдут 13 августа.

Кубок LADA (Тольятти)

«Лада» (Тольятти) — «Химик» (Воскресенск) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Романов — 1 (бол., Фисенко), 4:37 — 1:0. Беляев — 1 (Чибриков), 35:59 — 1:1. Лисов — 1 (Аноховский), 43:09 — 2:1. Сусуев — 1 (Варюшкин, Баранов), 47:44 — 2:2. Алтыбармакян — 2, 49:27 — 3:2.

Вратари: Богданов — Куликов (58:54).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 21 (3+9+9) — 35 (13+11+11).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

12 августа. Тольятти. Лада Арена.