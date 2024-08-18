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Сегодня, 17:10

«Лада» обыграла сборную Казахстана и стала победителем Кубка президента Республики Казахстан

Сергей Разин
корреспондент
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«Лада» в финале Кубка президента Республики Казахстан обыграла сборную Казахстана со счетом 2:1.

В составе тольяттинцев отличились Трой Джожефс и Денис Баранцев, у казахстанцев шайбу забросил Алихан Асетов.

«Лада» стала обладателем Кубка президента Республики Казахстан. В матче за третье место «Барыс» обыграл «Амур» (3:2 ОТ).

Кубок президента Республики Казахстан. Финал

«Лада» (Тольятти) — Казахстан — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Джозефс — 3 (бол., Кугрышев, Михайлов), 6:55 — 1:0. Асетов — 2 (Савицкий, Омирбеков), 22:53 — 1:1. Баранцев — 1 (бол., Джозефс, Михайлов), 29:35 — 2:1.

Вратари: Подъяпольский — Павленко (58:20).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (10+16+4) — 19 (6+5+8).

18 августа. Астана. Барыс-Арена.

КХЛ
Сборная Казахстана по хоккею
ХК Лада
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