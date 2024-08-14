Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:31

«Лада» разгромила сборную Казахстана в матче предсезонного турнира

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Лада» с крупным счетом победила сборную Казахстана в первом матче Кубка президента Республики Казахстан — 7:1. Встреча прошла в Астане.

У тольяттинского клуба шайбы заросили Остап Сафин, Архип Неколенко, Николай Владимиров, Арсений Коромыслов, Никита Михайлов, Глеб Семенов и Евгений Грошев. За казахстанскую сборную отличился Роман Старченко.

Следующий матч «Лада» проведет 15 августа с «Амуром», а Казахстан в этот же день сыграет с «Барысом».

Кубок президента Республики Казахстан

«Лада» (Тольятти) — Казахстан — 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

Голы: Сафин — 1 (мен.), 3:33 — 1:0. Старченко — 1 (бол., Бекетаев, Муратов), 4:08 — 1:1. Неколенко — 1 (Ожгихин, Кугрышев), 5:16 — 2:1. Владимиров — 1 (Сафин, Джозефс), 15:32 — 3:1. Коромыслов — 1 (Кугрышев), 25:41 — 4:1. Михайлов — 1 (бол., Червоненко, Коромыслов), 37:45 — 5:1. Грошев — 1 (Михайлов), 45:30 — 7:1.

Вратари: Трушков (Третьяк, 40:00, Трушков, 41:25) — Бояркин (Павленко, 46:10).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 20 (9+7+4) — 17 (8+6+3).

Судьи: Ефремов, Морозов.

14 августа. Астана. Барыс-Арена.

Сборная Казахстана по хоккею
ХК Лада
0
Читайте также
Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» бомжами
Спонсоры МОК недовольны привилегиями ряда компаний на Олимпиаде
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Месть за то, что запрещали избивать женщин. Хелиф подает в суд на Маска, Роулинг и Трампа
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барыс» — «Амур»: смотреть трансляцию матча Кубка Президента Республики Казахстан

Якупов: «Есть настрой, что хочется реально поменьше кутить»