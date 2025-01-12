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Сегодня, 18:55

«Куньлунь» по буллитам обыграл «Ладу» и продлил победную серию до 7 матчей

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Куньлунь Ред Стар» победил «Ладу» в выездном матче FONBET КХЛ — 2:3 Б.

За китайскую команду шайбы забросили Колин Кэмпбелл и Ярослав Лихачев, победный буллит исполнил также Кэмпбелл. У тольяттинцев голы забили Александр Волков и Рафаэль Бикмуллин.

Пекинский клуб одержал 7-ю победу подряд.

После 44 матчей «Куньлунь» занимает 9-е место в Западной конференции с 44 очками. «Лада» — на 9-й строчке в Восточной конференции (40 очков в 42 матчах).

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кэмпбелл — 7 (Сомерби, С. Фу), 9:00 — 0:1. А. Волков — 3 (бол., Кугрышев, Фисенко), 27:38 — 1:1. Бикмуллин — 4 (Ожгихин, Березин), 42:16 — 2:1. Лихачев — 4 (С. Фу), 45:44 — 2:2.

Победный буллит: Кэмпбелл.

Вратари: К.Л. Волков — Рибар.

Штраф: 16 — 24.

Броски: 28 (8+9+10+1) — 30 (8+9+8+5).

Судьи: Васильев, Мочалов.

12 января. Тольятти. Лада Арена. 5360 зрителей

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ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Лада
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