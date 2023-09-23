«Лада» обыграла «Куньлунь» и одержала четвертую победу подряд

«Лада» на своем льду обыграла «Куньлунь» со счетом 5:1 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В составе хозяев результативными действиями отметились девять хоккеистов.

Команда из Тольятти одержала четвертую победу подряд и с 13 очками вышла на второе место в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Сафин — 3, 6:31 — 1:0. Ожгихин — 1 (Сафин, Колтыгин), 8:57 — 2:0. Мойл — 2 (Локхарт), 10:45 — 2:1. Колтыгин — 1 (мен., Калабушкин, Джозефс), 26:58 — 3:1. Стальнов — 1 (Грошев, Червоненко), 44:23 — 4:1. Космачук — 3 (Джозефс), 47:58 — 5:1.

Нереализованный буллит: Ожгихин (Лада), 58:43 (Вратарь).

Вратари: Подъяпольский — Смит.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 42 (11+17+14) — 25 (8+9+8).

Судьи: Лазарев, Шувалов.

23 сентября. Тольятти. Лада Арена.