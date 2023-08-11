«Лада» проиграла «Куньлуню» в матче Кубка LADA

Сегодня, 19:38
«Лада» проиграла «Куньлуню» в товарищеском матче Кубка LADA — 2:3.
У победителей отметились Андрей Алтыбармакян и Егор Бабенко.
Помимо «Лады» и «Куньлуня», на турнире также выступают нижнекамский «Нефтехимик» и воскресенский «Химик».
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнется 1 сентября.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
«Лада» (Тольятти) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Броссо — 1 (Сомерби, Вуд), 0:26 — 0:1. Чжан Цзэсэнь — 1 (Пу), 1:27 — 0:2. Алтыбармакян — 1 (Аноховский), 11:43 — 1:2. Бабенко — 1 (Фисенко, Медведев), 26:22 — 2:2. Челиос — 1, 57:32 — 2:3.
Вратари: Трушков — Джурасик.
11 августа. Тольятти. Лада Арена.