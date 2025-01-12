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Сегодня, 14:45

«Лада» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Лада» и «Куньлунь» сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
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«Лада» и «Куньлунь Ред Стар» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 12 января. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». Основные события игры «Лада» — «Куньлунь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Предыдущая встреча команд проходила в ноябре 2024 года и завершилась победой «Лады» — 2:1.

«Лада» набрала 39 очков в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, «Куньлунь» провел 43 матча и набрал 42 очка. В предыдущих играх сезона «Лада» победила «Барыс» (1:0), а «Куньлунь» — ЦСКА (3:0).

Матч «Лада» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Лада
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