«Локомотив» нанес «Ладе» пятое поражение подряд

«Локомотив» на выезде обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Решающий буллит забросил Максим Шалунов, который также отличился в основное время матча. Еще одну шайбу ярославцев забросил Георгий Иванов.

За хозяев отличились Троя Джозефс и Дмитрий Кугрышев.

«Локомотив» (70 очков) после 49 матчей вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (59 в 51 игре) идет шестой на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Джозефс — 16 (Космачук), 13:25 — 1:0. Иванов — 9 (Кирьянов, Никулин), 35:30 — 1:1. Шалунов — 16 (Каюмов, Елесин), 36:38 — 1:2. Кугрышев — 13 (бол., М. Березин, Космачук), 38:00 — 2:2.

Победный буллит: Шалунов.

Вратари: Трушков — Мурашов (36:14 — 36:38).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 31 (7+7+14+3) — 29 (6+10+7+6).

Судьи: Светилов, Соин.

11 января. Тольятти. Лада Арена. 4657 зрителей.