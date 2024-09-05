«Локомотив» победил «Ладу» в матче КХЛ

Сегодня, 20:08
«Локомотив» на выезде обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
У ярославцев голом и результативной передачей отметились Павел Красковский и Александр Полунин.
«Локомотив» одержал вторую победу на старте сезона. 9 сентября железнодорожники встретятся дома со СКА.
«Лада» 7-го числа также примет СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Красковский — 1 (мен., Полунин), 22:48 — 0:1. Полунин — 1 (Красковский), 28:18 — 0:2. Каюмов — 2 (бол., Гернат, Лихачев), 33:57 — 0:3.
Вратари: Подъяпольский — Исаев.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 18 (4+10+4) — 23 (8+11+4).
Судьи: Бондарь, Овчинников.
5 сентября. Тольятти. Лада Арена.