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Сегодня, 20:08

«Локомотив» победил «Ладу» в матче КХЛ

Руслан Минаев
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«Локомотив» на выезде обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

У ярославцев голом и результативной передачей отметились Павел Красковский и Александр Полунин.

«Локомотив» одержал вторую победу на старте сезона. 9 сентября железнодорожники встретятся дома со СКА.

«Лада» 7-го числа также примет СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Красковский — 1 (мен., Полунин), 22:48 — 0:1. Полунин — 1 (Красковский), 28:18 — 0:2. Каюмов — 2 (бол., Гернат, Лихачев), 33:57 — 0:3.

Вратари: Подъяпольский — Исаев.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 18 (4+10+4) — 23 (8+11+4).

Судьи: Бондарь, Овчинников.

5 сентября. Тольятти. Лада Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)
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