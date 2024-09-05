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Сегодня, 17:00

«Лада» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Лада» примет «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Лада» и «Локомотив» сыграют матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 5 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Лада-Арена» в Тольятти. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут канал «КХЛ» и официальный сайт КХЛ . Также по платной подписке транслировать игру будет онлайн-платформа «Кинопоиск» .

Кроме того, трансляция матча «Лада» — «Локомотив» пройдет на ярославском телеканале «Первый Ярославский» для жителей этого города.

«Лада» в сезоне-2023/24 стала седьмой в Восточной конференции и вылетела из плей-офф в первом раунде. «Локомотив» — финалист Кубка Гагарина-2024, 3 сентября на старте этого регулярного чемпионата ярославцы победили «Металлург» в гостевом матче Кубка открытия (3:2).

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)
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