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Сегодня, 14:30

«Лада — Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Лада» и «Металлург» встретятся в матче КХЛ 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
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«Лада» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 16 ноября. Игра пройдет в Тольятти на «Лада Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в Тольятти проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также в прямом эфире матч можно смотреть на канале «КХЛ» и сайте лиги. Жители Магнитогорска смогут следить за трансляцией на телеканале «ТВ-ИН» (начало — в 18.50 по местному времени).

Ключевые события и результат игры «Лада» — «Металлург» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» сыграла 24 матча и набрала 23 очка, в последнем из них тольяттинцы уступили «Салавату Юлаеву» (1:3). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 27 матчей и 27 очков, в предыдущей встрече «сталевары» проиграли «Трактору» (0:4).

КХЛ
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)

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