«Металлург» победил «Ладу», Канцеров набрал четыре очка

«Металлург» на выезде победил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.

У гостей 4 (3+1) очка набрал Роман Канцеров. Две результативные передачи сделал Робин Пресс.

«Металлург» одержал третью победу подряд и с 40 очками занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 31 очком — на 8-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Канцеров — 3 (Зернов, Силантьев), 5:55 — 0:1. Джонсон — 7 (бол., Пресс, Канцеров), 41:06 — 0:2. Канцеров — 4 (бол., Пресс, Вовченко), 50:17 — 0:3. Канцеров — 5 (буллит), 58:35 — 0:4.

Вратари: Подъяпольский — Смолин.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 28 (9+13+6) — 31 (12+8+11).

Судьи: Беляев, Якимов.

5 декабря. Тольятти. Лада Арена.