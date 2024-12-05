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«Лада» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Лада» и «Металлург» встретятся в чемпионате КХЛ 5 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
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«Лада» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 5 декабря. Начало матча на «Лада Арене» в Тольятти — в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Лада» — «Металлург» можно в матч-центре «СЭ».

В этом сезоне КХЛ «Лада» в 31 матче набрала 31 очко, у обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 34 матча и 38 очков.

КХЛ
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
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