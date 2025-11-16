«Лада» и «Нефтехимик» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет на льду «Лада Арены» в Тольятти. Начало — в 16.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 16:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Нефтехимик

Следить за ключевыми событиями игры «Лада» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Тольяттинцы набрали 19 очков в 26 матчах и занимают 10-е место в Западной конференции. Команда из Нижнекамска с 31 очком в 27 играх идет на четвертой строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.