«Нефтехимик» на выезде уступил «Ладе»

«Лада» на своем льду победила «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Хозяева забили оба гола во втором периоде с разницей в 17 секунд. Первую шайбу забросил Никита Михайлов, затем преимущество тольяттинской команды увеличил Иван Романов.

У гостей на последней минуте матча отличился Евгений Митякин.

«Нефтехимик» с 31 очком после 28 матчей идет пятым на «Востоке». «Лада» набрала 21 очко за 27 игр и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

18 ноября «Лада» дома сыграет против «Авангарда», а команда из Нижнекамска на выезде встретится с «Автомобилистом».