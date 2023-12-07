«Лада» обыграла «Нефтехимик»

Сегодня, 20:06
«Лада» дома обыграла «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Хозяева забили первые два гола, реализовав большинство. Отличились Владислав Семин и Михаил Фисенко. В концовке встречи Иван Романов установил окончательный счет, забросив шайбу в пустые ворота.
«Лада» набрала 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 36 очками — на 10-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Семин — 3 (бол., Кугрышев), 27:33 — 1:0. Фисенко — 2 (бол., М. Березин), 48:40 — 2:0. Романов — 8 (п.в., Шумаков, Фисенко), 56:47 — 3:0.
Вратари: Подъяпольский — Долганов (56:17 — 56:47).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 21 (5+5+11) — 27 (14+5+8).
Судьи: Беляев, Соин.
7 декабря. Тольятти. Лада Арена. 4517 зрителей.