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Сегодня, 20:06

«Лада» обыграла «Нефтехимик»

Руслан Минаев
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«Лада» дома обыграла «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Хозяева забили первые два гола, реализовав большинство. Отличились Владислав Семин и Михаил Фисенко. В концовке встречи Иван Романов установил окончательный счет, забросив шайбу в пустые ворота.

«Лада» набрала 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 36 очками — на 10-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Семин — 3 (бол., Кугрышев), 27:33 — 1:0. Фисенко — 2 (бол., М. Березин), 48:40 — 2:0. Романов — 8 (п.в., Шумаков, Фисенко), 56:47 — 3:0.

Вратари: Подъяпольский — Долганов (56:17 — 56:47).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (5+5+11) — 27 (14+5+8).

Судьи: Беляев, Соин.

7 декабря. Тольятти. Лада Арена. 4517 зрителей.

Источник: КХЛ
Хоккей
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ХК Лада
ХК Нефтехимик
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