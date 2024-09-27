Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:15

«Лада» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Лада» встретится с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Лада» и «Нефтехимик» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ в пятницу, 27 сентября. Игра будет проходить на «Лада-Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание — в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет доступна по подписке.

Ключевые события игры «Лада» — «Нефтехимик» можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Нефтехимик» провел 9 матчей и набрал 9 очков, «Лада» — 5 очков в 8 играх.

В сезоне-2023/24 «Лада» уступила в первом раунде Кубка Гагарина «Авангарду» (1-4 в серии), а «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Нефтехимик

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Сегодня
Вчера
Неделя