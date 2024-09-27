«Лада» встретится с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ

«Лада» и «Нефтехимик» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ в пятницу, 27 сентября. Игра будет проходить на «Лада-Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание — в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет доступна по подписке.

Ключевые события игры «Лада» — «Нефтехимик» можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Нефтехимик» провел 9 матчей и набрал 9 очков, «Лада» — 5 очков в 8 играх.

В сезоне-2023/24 «Лада» уступила в первом раунде Кубка Гагарина «Авангарду» (1-4 в серии), а «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.