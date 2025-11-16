Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
Меню
Все виды спорта
Турниры
Футбол
РПЛ
Лига PARI (ФНЛ)
Лига чемпионов
FONBET Кубок России
Лига Европы
Лига конференций
Клубный ЧМ
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Чемпионат мира
Евро
ЮФЛ
Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Чемпионат КХЛ 3х3
НХЛ
Чемпионат мира
МЧМ 2025
Лучший хоккеист России
Евротур
Зарплаты КХЛ
Зарплаты НХЛ
UFC Махачев vs Маддалена
Бокс и ММА
UFC
PFL
ACA
Рейтинг бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Другие единоборства
Ушатайка
Теннис
АТР
WTA
Большой шлем
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Фигурное катание
Чемпионат России
Гран-при России
Олимпийская квалификация
Чемпионат мира
Гран-при
Чемпионат Европы
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Гандбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Формула-1
Личный зачет
Календарь
Команды
Пилоты
Баскетбол
Единая лига ВТБ
НБА
Евролига
Волейбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Легкая атлетика
Олимпиада
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн трансляции
CyberPRO
Новости
Статьи
DOTA
CS:GO
League of Legends
Киберфутбол
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Ставки
Новости
Прогнозы
Бизнес
Суперниндзя
Мнение
Актуальные турниры
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ
ФНЛ
БЕТСИТИ Кубок России
Англия / Премьер-лига
Германия / Бундеслига
Испания / Лига 1
Италия / Серия А
Франция / Лига 1
Бразилия / Серия А
ММА / UFC
Фигурное катание / ЧМ-2021
Биатлон / Кубок мира
Лыжи / Кубок мира
Теги
Сборная России по футболу
Эксклюзив
Инсайды
Горячие темы
Авторские рубрики
Разговор по пятницам
Голышак вспоминает
День с Шевченко
Зимние виды спорта
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Сани
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Хоккей с мячом
Шорт-трек
Летние виды спорта
Автоспорт
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3х3
Батут
Бейсбол
Бокс
Борьба
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гольф
Гребля
Дзюдо
Дайвинг
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Мини-футбол
ММА (смешанные единоборства)
Настольный теннис
Парусный спорт
Пляжный волейбол
Плавание
Пляжный футбол
Прыжки в воду
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Тхэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Формула-1
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Другие
Олимпиада
Паралимпийские игры
Универсиада
Допинг
Остальные
Игры дружбы
Игры БРИКС
Игры будущего
Шахматы
Общество
Экстремальные
Техно / Видеоигры
Стиль жизни / ЗОЖ
Фигурное катание
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гран-при
Олимпиада
Милан-2026
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Единоборства
ММА / UFC
Бокс
Россия
Сборная России по футболу
Сборная России по хоккею
Футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Кубок России
Суперкубок России
Первая лига (ФНЛ)
Вторая лига (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Англия
Бразилия
Германия
Испания
Италия
Казахстан
Китай
МЛС (MLS)
Нидерланды
Саудовская Аравия
Турция
Франция
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ
Кубок Либертадорес
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Чемпионат мира по футболу
ЧМ-2022
ЧМ-2018
ЧМ-2014
Чемпионат Европы по футболу
Евро
Лига наций
Хоккей
Чемпионат мира
Кубок мира
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ / Кубок Стэнли
Молодежный ЧМ
Евротур
Биатлон
Чемпионат мира
Кубок мира
Чемпионат Европы
YouTubе канал «СЭ»
Все новости
Матч-центр
Игры
Зарплаты КХЛ
Статьи
Газета
Опросы
Видео
Фото
LIVE
Рейтинг букмекеров
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ
16 ноября, 19:47
«Лада» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ
Алина Савинова
«Лада» обыграла «Нефтехимик» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
Telegram
Дзен
Max
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Нефтехимик
Читать комментарии
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
Популярное видео
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя
340
Сборная России
292
Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
22
Остальные
8
Кубок года «Спорт-Экспресс»: заявочная кампания уже стартовала!
15
Англия
15
Сексистский скандал в Англии: матч прервали из-за оскорблений с трибун в адрес девушки-арбитра
15
Чемпионат мира
25
ЧМ-2026, результаты 16 ноября: Англия обыграла Албанию, Италия уступила Норвегии и другие матчи
13
Женский футбол
7
В «Рубине» прокомментировали инцидент с 11-летней футболисткой. Клуб возьмет на себя восстановление