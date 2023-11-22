«Лада» обменяла нападающего Владислава Курбатова в новокузнецкий «Металлург»

«Лада» и «Металлург» совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинского клуба перешли Александр Государев и Петр Михальченко, а в Новокузнецк отправился Владислав Курбатов.

Соглашения с Государевым и Михальченко действуют до конца сезона-2025/26. На лед в составе тольяттинской молодежки Государев будет выходить под номером 43, а Михальченко — под номером 50.

Нападающий Курбатов пополнил состав автозаводцев по ходу текущего ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, но принял участие только в одном матче.

В нынешнем регулярном чемпионате МХЛ 18-летний форвард Государев провел 12 игр и набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «+1».

18-летний нападающий Михальченко за 22 матча в МХЛ заработал 10 (4+6) баллов при нейтральном показателе полезности.