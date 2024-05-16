«Лада» объявила о возвращении в команду Баранцева

«Лада» заключила односторонний контракт с защитником Денисом Баранцевым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два сезона.

Баранцев является воспитанником тольяттинского хоккея и свою профессиональную карьеру начал в 2008 году в фарм-клубе «Лады» в Первой лиге. Помимо «Лады», хоккеист также играл в московском «Динамо», «Торпедо», «Локомотиве» и «Автомобилисте», за который в минувшем сезоне провел 29 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

Всего в КХЛ Баранцев провел 576 игр, отметившись 46 заброшенными шайбами и 85 результативными передачами.